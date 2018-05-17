В Австралии представлен крупнейший в мире 3D-принтер

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженеры австралийской фирмы Titomic создали самый большой в мире 3D-принтер. Презентация уникального устройства состоялась в Мельбурне, сообщает ТАСС.

Гигантский принтер установлен на заводе в промышленной зоне Мельбурна. Устройство по форме напоминает огромную раму, длина которой составляет 40 м, а высота - 20 м. Аппарат позволяет производить детали размерами 9х3х1,5 м. Создатели принтера полагают, что в ближайшем будущем таким образом можно будет "печатать" крылья и фюзеляжи самолетов, а также корпуса подводных лодок.

Сконструированный в Австралии 3D-принтер работает по уникальной технологии. Его картридж заполняется порошком титана или других металлов, который с помощью потока раскаленной газовой смеси выбрасывается на поверхность "листа". Скорость работы такого устройства равняется примерно 45 кг в час. Специалисты отмечают, что существующие в настоящее время машины способны "печатать" примерно 1 кг в сутки.

Работа над созданием принтера началась в 2007 году по заказу правительства Австралии, поручившего ученым исследовать возможности использования имеющихся в стране богатых залежей титана, чтобы существенно сократить его сырьевой экспорт. В дальнейшем технология будет совершенствоваться. Ожидается, что в скором времени принтер сможет производить более крупные и сложные детали. После этого устройство начнут продавать заинтересованным странам.-0-