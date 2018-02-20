В Беларуси может появиться справочно-информационный портал наподобие "Грамоты.ру"

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обсуждают идею создания справочно-информационного портала белорусского языка наподобие известного российского ресурса "Грамота.ру". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Института языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси Игорь Копылов.

Такая служба с условным названием "Правапіс.бай" содержала бы разнообразные информационно-справочные материалы, давала онлайн-консультации. Идея возникла исходя из нынешней ситуации: в институт поступает много запросов и от физических, и от юридических лиц по применению лексических, орфографических, грамматических норм. Официально ежегодно институт выдает более 1 тыс. 500 заключений и справок, при этом не учитываются консультации по телефону.

По мнению Игоря Копылова, существование такого ресурса будет способствовать популяризации языка, повышению грамотности граждан. Предложение ученые планируют обсудить с Министерством информации Беларуси.

Кроме того, Институт языкознания разрабатывает новый толковый словарь в 15 томах, который будет насчитывать 244 тыс. слов. Пятитомник, который используется сегодня, включает 97 тыс. слов.-0-