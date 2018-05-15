В Беларуси появился аналог Google Maps

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запущен открытый для интернет-пользователей Геоинформационный ресурс данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на территорию Беларуси, который является аналогом ресурса Google Maps. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер государственного предприятия "БелПСХАГИ" Госкомимущества Виталий Головачев сегодня во время выставки "ТИБО-2018".

Ресурс размещен по адресу dzz.by/izuchdzz. "Это новый ресурс, запустили его пару дней назад. Любой интернет-пользователь может зайти на сайт и посмотреть, какие сведения о данных ДЗЗ на территорию Беларуси представлены, увидеть свою деревню, город, улицу, как в Google Maps. На этой площадке будут собраны все три типа данных, полученных с помощью космической съемки, пилотируемой и беспилотной авиации. В основу положены данные высокоточной пилотируемой авиации", - сказал Виталий Головачев.

Он подчеркнул, что ресурс предоставляет информацию с высокой геодезической точностью. Эти данные уже использует Национальное кадастровое агентство Госкомимущества в регистре стоимости земель, земельных участков. Сфера применения данных ДЗЗ широка: сельскохозяйственное производство, землеустройство, картография, лесоустройство и т.д.

Съемка местности с помощью беспилотного летательного аппарата предприятие Госкомимущество начало в прошлом месяце. Уже отсняты территории Дзержинска и Кричева. Беспилотник "Геоскан 201" зарегистрирован в реестре авиации Государственного военно-промышленного комитета.

Виталий Головачев отметил, что аэрофотосъемочное предприятие вышло на пятилетний цикл обновления данных ДЗЗ. Информация по некоторым городам будет обновляться ежегодно.

Презентация нового интернет-ресурса организована на центральной экспозиции "ИТ-страна Беларусь". В выставке "ТИБО" примут участие более 100 компаний, представляющих продукцию из 15 стран (Беларусь, Азербайджан, Армения, Великобритания, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Литва, Польша, Россия, США, Турция, Украина, Япония).-0-