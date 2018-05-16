В Беларуси появится первая виртуальная карта с кешбэком

В июне velcom первым среди операторов запустит виртуальную карту V-BANKING. Ее можно будет оформить удаленно и использовать для совершения платежей в ЕРИП, покупок товаров в интернет-магазинах и оплаты онлайн-такси. Виртуальная карта впервые представлена на выставке "ТИБО-2018", сообщили в пресс-службе velcom.

Виртуальные карты будут выпускаться на основе международной платежной системы VISA. Карточка будет номинирована в белорусских рублях. Оформить ее можно будет сроком на 1 год, а использовать - как в Беларуси, так и за рубежом. Для выпуска карточки понадобится только смартфон - открытие счета происходит удаленно через мобильное приложение v-banking.

Карта разработана в партнерстве с Банком "Решение". Ею можно без комиссии платить в интернете, мобильном приложении v-banking, в том числе в ЕРИП. Карточка также поддерживает функционал 3-D Secure, чтобы обеспечить пользователям безопасность покупок в интернете.

Впервые в Беларуси для виртуальной карты предусмотрен кешбэк. Так, на счет поступает обратно 2% с каждой покупки в интернете, а на остаток по карте начисляется 3% годовых. Деньги будут возвращать при расчетах как с белорусскими, так и зарубежными магазинами и сервисами.

Виртуальная карта будет оформляться в несколько кликов. Все необходимые данные для ее выпуска будут взяты в Межбанковской системе идентификации клиентов. На один номер можно будет оформить только одну виртуальную карту.

Что важно, карточку можно оформить бесплатно без посещения офиса. Причем такая возможность действует для абонентов любого мобильного оператора. Пополнять карту можно бесплатно через "v-кошелек" и с карт любого банка РБ в приложении v-banking, в ЕРИП, наличными и с других карт. Предусмотрено и бесплатное SMS-оповещение.

"Создание V-BANKING Virtual Card - знаковое событие для финансового сектора Беларуси. Впервые виртуальную банковскую карту можно заказать в приложении телеком-оператора. Сделать это может любой белорус, который использует v-banking, вне зависимости от того, в каком банке он обслуживается и услугами какого телеком-оператора пользуется, - подчеркнул начальник отдела мобильных финансовых сервисов компании velcom Сергей Лабкович. - Причем процедура открытия счета будет занимать считанные секунды, а весь процесс оформления и выпуска карты будет удаленным. Теперь на рынке появится удобный инструмент для безопасных расчетов, который предоставит большую свободу потребителю".

В будущем виртуальную карту дополнят интересным функционалом. Он откроет новые возможности для использования карты по всему миру.