В Беларуси работают тысяча базовых станций LTE

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запущена тысячная базовая станция LTE, сообщили БЕЛТА в СООО "Белорусские облачные технологии" (оператор beCloud).
Тысячная базовая расположена в районе населенного пункта Быкачино в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".
С января по май 2018 года пользователи высокоскоростного интернета сгенерировали 33 тыс. терабайт трафика. Общий объем загруженных данных составляет 70 тыс. терабайт (270 терабайт в сутки).
"Развитие технологии LTE - связи четвертого поколения - один из приоритетов работы инфраструктурного оператора beCloud в Беларуси. Технология четвертого поколения повысила качество жизни белорусов и улучшила условия ведения бизнеса наших стратегических партнеров. Впервые в нашей стране запуск LTE-Advanced был осуществлен в декабре 2015 года совместно с крупнейшим мобильным оператором Беларуси - компанией МТС", - отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.
Год спустя сеть LTE впервые была развернута во всех областных центрах страны, доступ к 4G появился у абонентов мобильного оператора life:). Мобильные операторы сообщали о превышении двухмиллионного рубежа по количеству подключенных абонентов к сети.
К концу 2017 года beCloud запустил технологию высокоскоростной передачи данных в более 100 населенных пунктах Беларуси, пользователи 4G к этому времени в 10 раз увеличили объемы потребляемого LTE-трафика.
В планах первого инфраструктурного оператора продолжать развитие технологии в Беларуси. В ближайшее время beCloud планирует покрыть доступом к технологии четвертого поколения все города с численностью населения от 50 тыс. человек.-0-
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