В Беларуси разрабатывают защищенную от кибершпионажа персональную ЭВМ

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "НИИЭВМ" совместно с ООО "НПК Позитрон" (Санкт-Петербург) в рамках опытно-конструкторской работы разрабатывает новую защищенную от кибершпионажа персональную электронную вычислительную машину ВМ2016 на российском микропроцессоре "Эльбрус-4С", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомвоенпрома.
Новое изделие представляет собой полнофункциональную персональную ЭВМ типа ноутбук с жидкокристаллическим экраном 17 дюймов. Оно предназначено для применения в системах обработки информации, где необходимо обеспечить защиту от несанкционированного доступа к информации и ресурсам электронной вычислительной машины, а также предотвратить утечку информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок.
ВМ2016 может эксплуатироваться в жестких климатических условиях - выдерживать перепад температур от минус 40 до плюс 50 градусов. Конструктив изделия выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает защиту ПЭВМ от механических и климатических воздействий и позволяет устанавливать изделие на открытом воздухе, в помещении, в кузовах на колесных и гусеничных шасси, на железнодорожном транспорте, стационарных и подвижных объектах берегового и морского базирования.
В настоящее время изделие ВМ2016 проходит ряд испытаний по требованию заказчика. Серийный выпуск ПЭВМ запланирован на второе полугодие 2018 года.-0-
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