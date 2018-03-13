В Беларуси разрабатывают защищенную от кибершпионажа персональную ЭВМ

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "НИИЭВМ" совместно с ООО "НПК Позитрон" (Санкт-Петербург) в рамках опытно-конструкторской работы разрабатывает новую защищенную от кибершпионажа персональную электронную вычислительную машину ВМ2016 на российском микропроцессоре "Эльбрус-4С", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомвоенпрома.

Новое изделие представляет собой полнофункциональную персональную ЭВМ типа ноутбук с жидкокристаллическим экраном 17 дюймов. Оно предназначено для применения в системах обработки информации, где необходимо обеспечить защиту от несанкционированного доступа к информации и ресурсам электронной вычислительной машины, а также предотвратить утечку информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок.

ВМ2016 может эксплуатироваться в жестких климатических условиях - выдерживать перепад температур от минус 40 до плюс 50 градусов. Конструктив изделия выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает защиту ПЭВМ от механических и климатических воздействий и позволяет устанавливать изделие на открытом воздухе, в помещении, в кузовах на колесных и гусеничных шасси, на железнодорожном транспорте, стационарных и подвижных объектах берегового и морского базирования.

В настоящее время изделие ВМ2016 проходит ряд испытаний по требованию заказчика. Серийный выпуск ПЭВМ запланирован на второе полугодие 2018 года.-0-