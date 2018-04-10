В День космонавтики экипаж МКС ответит на вопросы интернет-пользователей

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День космонавтики, 12 апреля, астронавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев ответят на вопросы пользователей сети в режиме онлайн. Об этом сообщает ТАСС.

На странице Роскосмоса в соцсети "ВКонтакте" пройдет прямая трансляция с Международной космической станции (МКС).

Задать вопрос космонавтам сможет любой желающий. Для этого достаточно поделиться публикацией с будущей трансляцией "ВКонтакте" и оставить вопрос с хэштегом #ВопросВКосмос. Лучшие вопросы будут озвучены в прямом эфире. Онлайн-трансляция начнется в 14.30 по минскому времени.-0-