В Дубае показали убранство капсулы Hyperloop

Компания Virgin Hyperloop One показала внутреннее убранство капсулы своего пассажирского поезда. Это случилось на выставке в Дубае (ОАЭ), передают информагентства.

Сейчас в Эмиратах проходит месяц инноваций. Dubai Roads and Transport Authority (Дорожно-транспортное ведомство Дубая) выступило в роли партнера компании.

Как видно на фотографиях, салон довольно просторный, в нем с комфортом могут расположиться несколько пассажиров.

Hyperloop - это проект высокоскоростного транспорта, предложенный в 2012 году основателем компании SpaceX Илоном Маском.