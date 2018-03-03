В Дубае показали убранство капсулы Hyperloop

Компания Virgin Hyperloop One показала внутреннее убранство капсулы своего пассажирского поезда. Это случилось на выставке в Дубае (ОАЭ), передают информагентства.
Сейчас в Эмиратах проходит месяц инноваций. Dubai Roads and Transport Authority (Дорожно-транспортное ведомство Дубая) выступило в роли партнера компании.
Как видно на фотографиях, салон довольно просторный, в нем с комфортом могут расположиться несколько пассажиров.
Hyperloop - это проект высокоскоростного транспорта, предложенный в 2012 году основателем компании SpaceX Илоном Маском.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4154 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9611 BYN
|1.96 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.455 BYN
|3.442 BYN
|3.459 BYN