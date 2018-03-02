В файлах Instagram нашли иконки для аудио и видеозвонков

Программист нашел в исходных файлах приложения Instagram для Android упоминание звонков. Вероятно, в скором времени внутренний мессенджер Direct перерастет во что-то большее и станет полноценным сервисом для общения. Оказалось, что у разработчиков уже готовы иконки для функции аудио и видеозвонков. Ранее уже ходили слухи о том, что в приложении появится подобный функционал.
Представители Instagram не стали комментировать находку в файлах их приложения.-0-
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