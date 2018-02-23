В Гарварде показали робота-змею - видео

Инженеры Гарвардского университета разработали робота-змею. У него нет привычных конечностей, при этом он передвигается будучи обернутым в искусственную кожу с чешуйками.
Робот копирует движение настоящих змей. Для создания его кожи использовали трубки из силоксанового каучука. В них подают воздух, что обеспечивает перемещение.
Пока "змея" способна передвигаться по асфальту и бетону. В будущем подобные устройства хотят использовать при спасательных операциях и в медицине.
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