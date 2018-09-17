В Германии выполнил первый рейс поезд на водородном топливе

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint выполнил 16 сентября свой тестовый рейс в Бремерферде (земля Нижняя Саксония), пишет Deutsche Welle.

За ходом первой поездки лично наблюдал министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман.

На крыше состава установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток, не нанося ущерба окружающей среде. Поезд в состоянии развить скорость до 140 км в час. На одной заправке Coradia iLint может преодолеть до 1 тыс. км.

Уже сегодня поезд выйдет на стандартный маршрут и свяжет Бремерферд с Куксхафеном, Бремерхафеном и Букстехуде.-0-