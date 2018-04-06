В Голландии напечатали пролет стального моста

Специалисты голландской компании МХ3D напечатали пролет стального пешеходного моста, используя технологию 3D-печати. Эта технология приобретает все большую популярность во всем мире, потому что она уменьшает расход материалов, что очень актуально в настоящее время.
Для создания пролета пешеходного моста голландским специалистам понадобилось около трех лет. Это время было затрачено на производство роботов, проектирование и саму печать.
Проект объекта был готов в феврале прошлого года. А через три месяца началась активная фаза печати отдельных деталей и фрагментов моста, которой занимались четыре специально созданных для этих целей робота.
Из отдельных фрагментов специалисты собрали нужный пролет.
Сборка практически завершена. Теперь пролет протестируют на прочность, а в 2019 году его планируют установить в Амстердаме.
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