8 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле английский язык школьникам преподает робот. Об этом сообщили 8 марта в эфире телеканала "Столичное телевидение", передает БЕЛТА.
Эксперимент проходит в гомельской школе №37. Учителю Виталию Петровскому помогает преподавать английский язык робот. С ним можно вести диалог, задавать вопросы и получать ответы. Но общается робот исключительно на английском языке. Озвучен он профессиональными англоязычными дикторами.
"Это альтернатива общению с реальным носителем языка. Он выполняет функции речевого репетитора, поскольку вопросно-ответная работа с учащимися - это один из основных его профилей", - рассказал в сюжете Виталий Петровский.
Школьники отмечают, что благодаря общению с Меканоидом, а именно так зовут робота, у них улучшилось произношение. Он не выполняет команды, если слово или фраза на английском произнесены с ошибками.
Робот занимается с учениками 3-11-х классов. Меканоид готов поспорить и поддержать беседу о творчестве Шекспира, может спеть и станцевать. А еще он любит обниматься, дети, конечно, отвечают взаимностью. По словам учителя, эффективность использования высоких технологий в образовании доказана: к следующему учебному году он планирует увеличить штат роботов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN