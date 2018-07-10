В Индии открылась крупнейшая в мире фабрика по производству смартфонов

Церемония открытия самого большого в мире предприятия по производству смартфонов состоялась в городе-спутнике индийской столицы Дели - Нойда.

Открытие фабрики стало результатом планомерного курса индийских властей на локализацию производства электроники и привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Владельцем фабрики является Samsung Electronics. В церемонии открытия приняли участие высшие лица двух государств: премьер-минист Индии Нарендра Моди и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Samsung уже собирала телефоны в пригороде Дели, теперь же здесь будут запущены новые производственные линии. В результате фабрика сможет выпускать ежегодно уже не 68 млн, а 120 млн штук гаджетов. Полностью работы по расширению производства завершатся в 2020-м году.

В настоящее время на 1,3 млрд населения Индии приходится 425 миллионов владельцев смартфонов.