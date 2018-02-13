В Instagram можно будет узнать, кто сделал скриншот ваших Stories

Иностранные СМИ сообщают о том, что Instagram готовит новое обновление. Сейчас разработчики тестируют функцию отмены анонимных скриншотов в разделе "Stories".

Возможно, скоро вы уже не сможете просто заскринить чей-то снимок, пользователь обязательно об этом узнает. Под каждой "историей" после обновления останутся две колонки. В первой будет содержаться список всех аккаунтов, просмотревших вашу запись, под второй – все те, кто заскринил публикацию.

Разработчики полагают, что это обновление станет очень полезным для бизнес-аккаунтов, отслеживающих свою статистику. Но не переживайте раньше времени. Как только ваш Instagram обновится, вы сразу же получите уведомление о том, что "когда вы в следующий раз сделаете скриншот или видеозапись экрана, человек, запостивший Stories, сможет это увидеть".