В Instagram появится функция видеозвонков

Известная социальная сеть Instagram продолжает развиваться и расширяться. Она начиналась как простой блог для фотографий, но теперь разрослась в своем функционале настолько, что стала чуть ли не основной социальной сетью. Instagram с завидной частотой выпускает все новые и новые обновления. Например, недавно в функционал была добавлена возможность использовать GIF-стикеры при создании своей "сторис". В ближайшем будущем Instagram может приобрести некоторые важные черты мессенджеров, такие как видеозвонок.

Сообщается, что разработчики социальной сети тестируют функцию приватных видеозвонков. Пока в режиме "life" можно пообщаться с кем-то только в прямом эфире. Но скоро пользователи смогут созваниваться со своими друзьями по видеосвязи.

Когда данная функция станет доступной всем пользователям, пока не известно.