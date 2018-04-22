В интернете появились снимки электрокара Porsche Mission E, который появится в продаже в 2019 году
В интернете можно увидеть снимки нового электромобиля Porsche Mission E. По внешнему виду эта модель напоминает Panamera.
Mission E станет первым полностью автоматическим производственным оборудованием автопроизводителя из Германии.
Изначально компания заявила о намерении построить полностью электрический автомобиль с концепцией Mission E на автосалоне во Франкфурте в 2015 году.
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