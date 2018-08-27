В Японии разработают правила для летающих машин

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии создают совет по летающему дорожному транспорту, который должен разработать и ввести в действие правила для летающих автомобилей. Об этом сообщает портал о науке "N+1" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что в совет вошла 21 компания, в том числе Airbus, Boeing, Toyota, NEC, Cartivator, ANA Holdings, Japan Airlines и Uber Technologies. Первое заседание совета по летающему транспорту запланировано на 29 августа 2018 года.

В июле 2018 года японское правительство объявило о намерении активно развивать общественный летающий транспорт: летающие автомобили, способные передвигаться по дорогам общего пользования. Первые полеты таких машин запланированы в Японии на 2020 год. Первоначально летающие авто будут применяться во время стихийных бедствий, а также для перемещения между населенными пунктами в случае повреждения дорог.

Власти Японии полагают, что использование летающих автомобилей и аэротакси позволит существенно сократить число пробок на дорогах и ускорить пассажироперевозки.

Ранее стало известно, что японский стартап Cartivator к летней Олимпиаде в Токио в 2020 году разработает коммерческую версию летающей машины Skydrive. Разработчики намерены построить складной квадрокоптер-электромобиль, который сможет перемещаться по дорогам общего пользования. Skydrive сможет развивать в полете скорость до 100 км в час. Разработчики планируют провести первый пилотируемый полет прототипа Skydrive до конца 2018 года.-0-