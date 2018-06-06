В Японии разработан летающий зонтик

6 июня, Минcк /Корр. БЕЛТА/. Зонтик, который способен парить над своим хозяином в дождливый день, создан в Японии, сообщает ТАСС.

Зонтик разработан венчурной компанией Asahi Power Service. Он представляет собой небольшой беспилотник с прочным навесом. Аппарат оборудован камерами, которые способны распознавать владельца. Отмечается, что летающий зонтик может защищать своего хозяина от дождя даже при достаточно быстрой ходьбе.

Ожидается, что на рынке новинка появится примерно через два года. Сейчас специалисты компании работают над снижением себестоимости аппарата, а также пытаются научить дроны-зонтики не сталкиваться в воздухе над головами у владельцев.-0-