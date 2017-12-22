В Японии создали робота, который занимается спортом

В интернете появился видеоролик, где человекоподобный робот делает физические упражнения. Этого андроида по имени Kenshiro сделали инженеры из Токийского университета.

Главная задача робота имитировать движения человека, в том числе он должен уметь выполнять сложные упражнения, повторяющие физиологию людей. Разработчики рассказали, что с технической точки зрения это сделать несложно, нужно лишь написать компьютерную программу, однако на практике роботам сложно естественно повторить даже походку человека.

Сейчас японские инженеры пытаются научить андроида не только совершать какие-то движения, но и стараются сделать тело самого робота похожим на человеческое. Например, скелет Kenshiro был создан из пористых деталей, которые могут выделять конденсат при охлаждении приводов, то есть создается впечатление, что робот потеет. Также инженеры в процессе создания андроида старались соблюдать мышечную и суставную точность его тела, чтобы сделать его строение максимально похожим на человеческое.-0-