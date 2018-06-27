В Китае изобрели дронов-птиц

Спецслужбы Китая разрабатывают программу под кодовым названием "Голубь". Ее цель - создание дронов, имитирующих поведение птиц.

Тестовые испытания прошли в некоторых регионах Китая. Об этом сообщает South China Morning. Эти дроны могут имитировать движения крыльев, плавно набирать высоту и так вести себя в воздухе, что сложно отличить их от обычной птицы.

Дрон оснащен камерой, спутниковым передатчиком и датчиком местоположения.