В Китае изобрели дронов-птиц

Спецслужбы Китая разрабатывают программу под кодовым названием "Голубь". Ее цель - создание дронов, имитирующих поведение птиц.
Тестовые испытания прошли в некоторых регионах Китая. Об этом сообщает South China Morning. Эти дроны могут имитировать движения крыльев, плавно набирать высоту и так вести себя в воздухе, что сложно отличить их от обычной птицы.
Дрон оснащен камерой, спутниковым передатчиком и датчиком местоположения.
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