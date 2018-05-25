В Китае изобрели материал, способный очищать воду под воздействием света

25 мая, Шанхай /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.

Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. Как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, "схватывает грязь", а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.

В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории Шанхая и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились примерно через две недели после размещения сетей с покрытием из нового материала.

Разработка китайских ученых уже начала производиться в промышленных масштабах. Данный материал позволяет эффективно снижать концентрацию тяжелых металлов и может широко использоваться для очистки промышленных сточных вод.-0-