В Китае насчитывается 772 млн пользователей интернета

1 февраля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае по состоянию на декабрь 2017 года насчитывалось 772 млн пользователей интернета, в том числе 753 млн - мобильного. Об этом свидетельствуют данные доклада Китайского сетевого информационного центра о состоянии развития китайского сегмента Сети.

Таким образом, согласно докладу, интернет используют 55,8% населения Китая, что на 4,1 процентного пункта превышает среднемировой показатель. За год количество пользователей интернета возросло в стране на 40,74 млн человек (5,6%), а тех, кто заходит в интернет через мобильный телефон, - на 57,34 млн человек. До 28,2% выросла доля китайских пользователей, выходящих в Сеть с помощью "умных" телевизоров, тогда как доля тех, кто использует в этих целях настольный компьютер, ноутбук или планшет, продолжает снижаться.

В минувшем году китайский пользователь тратил на интернет в среднем 27 часов в неделю, что на 0,6 часа больше, чем годом ранее.-0-