В Китае откроют дорогу, вырабатывающую электричество

Автотрассу в китайском городе Цзинань решили "украсить" фотоэлектрическими элементами. Каждый квадратный метр энергоэффективной трассы позволит зарабатывать в год до 15 долларов.
Ввести в эксплуатацию участок трассы планируют до конца года. Солнечными батареями заделали одну полосу и обочину на обводном городском шоссе. Их общая протяженность не превышает 1,12 км, а площадь фотоэлементов - 5 870 кв. м. Пиковая мощность участка трассы составит 817,2 кВт.
В случае успешной эксплуатации электричество будут отводить в городскую электросеть. Также организатор проекта договорился с американской корпорацией Qualcomm о предоставлении технологии по беспроводной зарядке движущихся по трассе электрокаров на срок около двух-трех лет.
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