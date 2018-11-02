В Китае откроют отель без персонала

2 ноября, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Смарт-отель, созданный и разработанный компанией Alibaba, скоро запустится в тестовую эксплуатацию в городе Ханчжоу. В отличие от традиционных отелей, услуги в нем будут почти полностью автоматизированы.

Номер можно забронировать в приложении на телефоне. На входе гостей встречает робот, и если гость не забронировал номер, то в лобби это можно сделать посредством системы распознавания лиц. Затем робот провожает гостей к лифту и помогает им подняться на соответствующий этаж. Благодаря системе распознавания лиц и движений тела дверь в номере открывается автоматически, лифт также приезжает автоматически.

В номере гость может по звуку управлять шторами, включать и выключать телевизор, управлять освещением, заказывать еду и обслуживание номеров, а робот поможет осуществить обслуживание по команде. Расчет и оплата в отеле также производятся с помощью распознавания лица.-0-