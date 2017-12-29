В Китае открыли участок дороги из панелей солнечных батарей

29 декабря, Цзинань /БЕЛТА - Синьхуа/. Участок скоростной магистрали, оснащенный солнечными панелями и протяженностью в 1 км, запустили в эксплуатацию в китайском городе Цзинань (административный центр провинции Шаньдун, Восточный Китай).

Дорожное покрытие выполнено из прозрачного и прочного материала, который позволяет одновременно выдерживать весовую нагрузку и пропускать солнечный свет.

Общая площадь солнечных панелей составляет 5875 кв.м. Они могут вырабатывать 1 млн кВт.ч электроэнергии в год. Этого достаточно для обеспечения потребностей примерно 800 семей, заявили в ответственной за проект компании Qilu Transportation Development Group.

Получаемое с панелей электричество будет обеспечивать энергией расположенные на шоссе объекты: лампы, рекламные щиты, камеры и прочую инфраструктуру. Избыточная энергия будет передаваться на государственную сеть Китая.

Проектный срок службы дороги составляет 20 лет.-0-