В Китае открыли участок дороги из панелей солнечных батарей

29 декабря, Цзинань /БЕЛТА - Синьхуа/. Участок скоростной магистрали, оснащенный солнечными панелями и протяженностью в 1 км, запустили в эксплуатацию в китайском городе Цзинань (административный центр провинции Шаньдун, Восточный Китай).
Дорожное покрытие выполнено из прозрачного и прочного материала, который позволяет одновременно выдерживать весовую нагрузку и пропускать солнечный свет.
Общая площадь солнечных панелей составляет 5875 кв.м. Они могут вырабатывать 1 млн кВт.ч электроэнергии в год. Этого достаточно для обеспечения потребностей примерно 800 семей, заявили в ответственной за проект компании Qilu Transportation Development Group.
Получаемое с панелей электричество будет обеспечивать энергией расположенные на шоссе объекты: лампы, рекламные щиты, камеры и прочую инфраструктуру. Избыточная энергия будет передаваться на государственную сеть Китая.
Проектный срок службы дороги составляет 20 лет.-0-
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