В Китае полицейские дроны следят за соблюдением ПДД

3 августа, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В китайском городе Цзинань провинции Шаньдун официально поступили на службу четыре мультикоптера, которые будут наблюдать и фиксировать нарушения ПДД, такие как использование мобильных телефонов и планшетов во время вождения.

Уже через полчаса после начала работы летательных аппаратов было обнаружено пять случаев использования мобильных телефонов при вождении.

Сотрудник подразделения дорожной полиции Цзинаня Вэй Цзилян рассказал, что для этого проекта был специально создан авиационный отряд полицейской службы, экспериментальная деятельность которой продолжится три месяца. По его словам, снимки правонарушений, сделанные с помощью беспилотных летательных аппаратов, могут эффективно решить проблему со сбором доказательств.-0-