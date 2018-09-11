В Китае представили новое поколение умных поездов метро

11 сентября, Чанчунь /БЕЛТА - Синьхуа/. На выставке рельсового транспорта, прошедшей в городе Чанчунь на северо-востоке Китая, была представлена модель умного поезда для метрополитена нового поколения.

Разработкой занималась компания CRRC Changchun Railway Vehicles. Состав получился более умным и энергосберегающим, чем его предшественники.

"Поезд оборудован системой беспилотного управления, все его функции полностью автоматизированы, включая самообслуживание, пуск, остановку и движение", - рассказал технический специалист компании Ван Чжунхай. По его словам, интеллектуальная система может контролировать рабочее состояние поезда. Установленное в нем оборудование для обеспечения безопасности "видит" дорожные заграждения и способно предотвратить сход с рельсов.

Также пассажиры смогут смотреть видео на умных дисплеях, подключиться к Wi-Fi-сети и использовать Li-Fi - технологию передачи данных с использованием видимого света.

Кроме того, трехмерные камеры, установленные над дверями вагонов, способны автоматически подсчитывать количество пассажиров. В специальных зонах также установлено оборудование, которое оказывает помощь людям с нарушением слуха.

Благодаря использованию углеволокна при производстве корпуса новый поезд как минимум на 15% легче и энергоэффективнее по сравнению с поездами из традиционных материалов.

CRRC Changchun Railway Vehicles является ведущим в Китае производителем железнодорожных составов. Ее продукцию поставляют более чем в 20 стран мира.-0-