В Китае представили новый Wi-Fi-переводчик

26 декабря, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайское туристическое онлайн-агентство Ctrip совместно с интернет-компанией Baidu представили новый Wi-Fi-переводчик, способный автоматически определять язык.

Wi-Fi-переводчик, созданный на основе передовой мировой технологии автоматического распознавания речи и машинного перевода, может быть полезным туристам в зарубежных поездках. С его помощью они смогут практически беспрепятственно общаться с иностранцами.-0-