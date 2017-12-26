В Китае представили новый Wi-Fi-переводчик

26 декабря, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайское туристическое онлайн-агентство Ctrip совместно с интернет-компанией Baidu представили новый Wi-Fi-переводчик, способный автоматически определять язык.
Wi-Fi-переводчик, созданный на основе передовой мировой технологии автоматического распознавания речи и машинного перевода, может быть полезным туристам в зарубежных поездках. С его помощью они смогут практически беспрепятственно общаться с иностранцами.-0-
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