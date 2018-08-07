В Китае представили проект самого длинного подводного тоннеля в мире

135-километровая подводная железная дорога соединит Тайвань и материковую часть Китая, сообщает портал SlashGear. В сравнении с ним длина тоннеля под Ла-Маншем, который связывает континентальную Европу с Великобританией, составляет 51 км, из которых лишь 37 км проходят под водой.

Уже несколько лет в Китае обсуждали план строительства самого большого подводного тоннеля в мире. Но только сейчас китайские ученые пришли к единому мнению. Согласно их планам, диаметр тоннеля будет около 10 метров, а максимальная разрешенная скорость движения на отдельных его участках составит около 250 километров в час.

Более того, в туннеле будут проложены две железные дороги, по которым будут курсировать поезда в обоих направлениях. На всем протяжении тоннеля будут организованы искусственные острова для забора воздуха и вентиляции, а также системы обеспечения электроэнергией, средствами сотовой связи и Wi-Fi. Открытие тоннеля запланировано на 2030 год.