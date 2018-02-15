В Китае разблокировали доступ к соцсети "ВКонтакте"

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская соцсеть "ВКонтакте" разблокирована в Китае, сообщают информагентства.

С января 2016 года соцсеть "ВКонтакте" была частично заблокирована на территории Китая.

Как заявили в Mail.ru Group, которой принадлежит "ВКонтакте", на сегодня социальная сеть стала полностью доступна в Китае, включая полную и мобильные версии сайта и приложения для смартфонов.-0-