В Китае разблокировали доступ к соцсети "ВКонтакте"

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская соцсеть "ВКонтакте" разблокирована в Китае, сообщают информагентства.
С января 2016 года соцсеть "ВКонтакте" была частично заблокирована на территории Китая.
Как заявили в Mail.ru Group, которой принадлежит "ВКонтакте", на сегодня социальная сеть стала полностью доступна в Китае, включая полную и мобильные версии сайта и приложения для смартфонов.-0-
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