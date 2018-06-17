В Китае скоро стартуют продажи самого безрамочного смартфона

В Китае начали производство смартфона, который неофициально может быть признан "самым безрамочным устройством" года. Это новый OPPO Find X. Размер его рамок - 10% передней панели, и дисплей практически полностью охватывает всю поверхность смартфона. Наверху нет паза для динамика.
Смартфон планируется выпускать в двух цветах — бордовом и синем. Предполагается, что на китайском рынке гаджет появится 19 июня.
По заявлениям производителя, смартфон будет оснащен двойной основной камерой с возможностью пятикратного зума без потери качества.
Пользователи смогут воспользоваться технологией быстрой зарядки Super VOOC. Новинка получит поддержку сетей пятого поколения 5G, 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, а также аккумулятор емкостью 3645 мп/ч.
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