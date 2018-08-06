В Китае создали цветную искусственную электронную кожу

6 августа, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китайские ученые на основе графена, сверхтонкого, гибкого и проводимого вещества, создали цветную искусственную электронную кожу, которая может функционировать как носимое электронное устройство для мониторинга состояния здоровья.

В электронной коже, получившей название e-skin, используется тонкий, гибкий и растяжимый электронный материал, который имитирует кожу человека и может ощущать давление, температуру и натяжение. С помощью воды электронная кожа может переноситься не только на тело человека, но и на другие объекты, такие как листья и шелк.

Электронная кожа может быть прикреплена к человеческой коже, а также к горлу для измерения сигналов тела, включая дыхание, сердцебиение и голос.

Она проявляет высокую чувствительность и долговременную стабильность, выдерживает высокую температуру и удобна для носки.

С помощью технологии лазерного скрайбирования (видом лазерной обработки, режим несквозной резки материала. - Прим. БЕЛТА) электронная кожа может быть изготовлена по индивидуальным параметрам.

Ученые убеждены, что электронная кожа имеет колоссальные потенциальные возможности для применения в области здравоохранения и искусственного интеллекта.-0-