В Китае создали водонепроницаемое нанопокрытие для смартфонов

12 сентября, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские исследователи разработали водонепроницаемое покрытие для смартфонов и других видов бытовой электроники из наноматериалов.

Новинка надежно защищает платы и другие детали электроники от дождя, брызг воды, отметили в Нинбоском институте промышленных технологий Академии наук Китая. По словам исследователей, гаджетами с таким покрытием можно пользоваться в ванной и рядом с бассейном, не боясь, что они упадут в воду.

Нанопокрытие, как показывают эксперименты, может обеспечить работоспособность электроприборов после продлившегося 1 час погружения на глубину 1 м, сообщил старший научный сотрудник института Цзэн Чжисян.

По сравнению с имеющимися на рынке смартфонами с водонепроницаемым или водостойким корпусом новый материал обладает более высокой надежностью и при этом позволит производителям снизить себестоимость продукции.

"Благодаря решению целого ряда проблем при разработке воздействие нанопокрытия на внешний вид и характеристики электроники удалось снизить до минимума", - заявил Цзэн Чжисян. По его словам, водонепроницаемое нанопокрытие найдет широкое применение в сфере автопромышленности, разработки дронов, океанографической техники.-0-