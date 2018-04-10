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В Китае тестируют новую технологию по созданию искусственного дождя

Технологии 10.04.2018 | 10:46

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае ведется разработка новой технологии по созданию искусственного дождя. Об этом пишет South China Morning Post.

Отмечается, что благодаря новой системе, которую тестируют в лаборатории китайской корпорации Аэрокосмической науки и технологий (CASC), можно будет вызвать дождь там, где это необходимо.

Технологию планируют применять в первую очередь в районе Тибетского плато. Инновационная система включает большое число камер сгорания, которые установлены вдоль плато. При сгорании твердого топлива в камерах образуется химическое соединение - иодид серебра, участвующий в формировании облаков. Уже установлено порядка 500 таких камер. В планах разместить десятки тысяч таких устройств, что позволит вызывать искусственные дожди на территории до 2 млн кв.м.

Китайский проект такого рода станет крупнейшим в мире.

Ранее дожди в КНР вызывались при помощи химических соединений, сбрасываемых с самолетов. Искусственные осадки крайне важны для Китая, так как помогают очищать воздух в дни, когда страну накрывает смог.-0-

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инновации, исследование, Китай, погода, разработки
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