В Китае запущена информплатформа для опровержения онлайн-слухов

30 августа, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае для опровержения слухов и борьбы с клеветой в интернете запущена информационная платформа государственного уровня.
Сервис создан под эгидой канцелярии Центральной комиссии по делам киберпространства на базе сайта агентства Синьхуа (xinhuanet.com). Портал функционирует под руководством 27 партийных и государственных структур, включая Партийную школу при Центральном комитете Коммунистической партии Китая и Государственный комитет по делам развития и реформ.
Платформа позволяет своевременно уведомлять общественность о слухах и клевете, распространенных в киберпространстве, а также помогает пользователям интернета быстро сообщать о дезинформации и псевдонаучных высказываниях.
В настоящее время к информационной платформе государственного уровня подключены более 40 подобных платформ местного уровня. Для того чтобы эффективнее справляться с онлайн-слухами, на новой информплатформе используются передовые технологии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4318 BYN
|2.427 BYN
|2.435 BYN
|USD
|2.0799 BYN
|2.078 BYN
|2.084 BYN
|RUB
|3.0529 BYN
|3.046 BYN
|3.059 BYN