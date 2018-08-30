В Китае запущена информплатформа для опровержения онлайн-слухов

30 августа, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае для опровержения слухов и борьбы с клеветой в интернете запущена информационная платформа государственного уровня.

Сервис создан под эгидой канцелярии Центральной комиссии по делам киберпространства на базе сайта агентства Синьхуа (xinhuanet.com). Портал функционирует под руководством 27 партийных и государственных структур, включая Партийную школу при Центральном комитете Коммунистической партии Китая и Государственный комитет по делам развития и реформ.

Платформа позволяет своевременно уведомлять общественность о слухах и клевете, распространенных в киберпространстве, а также помогает пользователям интернета быстро сообщать о дезинформации и псевдонаучных высказываниях.

В настоящее время к информационной платформе государственного уровня подключены более 40 подобных платформ местного уровня. Для того чтобы эффективнее справляться с онлайн-слухами, на новой информплатформе используются передовые технологии.-0-