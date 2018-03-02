В китайском суде впервые использовали технологию виртуальной реальности

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском суде впервые применили технологию виртуальной реальности при рассмотрении уголовного дела, сообщают информагентства.

Свидетель убийства смог детально восстановить картину преступления благодаря очкам виртуальной реальности.

Первый народный суд средней ступени Пекина рассматривал уголовное дело об убийстве парнем молодой девушки по фамилии Лю. В сентябре 2017 года обвиняемый по фамилии Чжан совершил убийство своей девушки у себя в офисе. Его задержали на месте преступления.

Во время слушания дела коллега погибшей, ставший свидетелем произошедшего, восстановил картину преступления с использованием новейших технологий. На него надели очки виртуальной реальности, в которых он видел тот самый офис. Все движения свидетеля обрабатывались и выводились на экран в зале заседания. Поэтому присутствовавшие смогли увидеть криминальную ситуацию глазами свидетеля. -0-