В китайском университете искусственный интеллект проверяет сочинения студентов

24 января, Ханчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Университет в восточнокитайской провинции Чжэцзян начал использовать искусственный интеллект для проверки сочинений своих студентов по китайскому языку.

"Искусственному интеллекту необходимо всего лишь 40 секунд, чтобы проверить сочинение на китайском", - сказал профессор китайского языка Чжэцзянского университета иностранных языков.

Итоговый экзамен сдавали 11 студентов из шести стран, включая Россию, Республику Корея и Замбию. Используя различные символы, программа-корректор, созданная на основе искусственного интеллекта, точно выделила различные ошибки, включая повторение слов, пропуск иероглифов, неправильный выбор и неверный порядок слов.

Корректор на основе искусственного интеллекта был разработан китайским интернет-гигантом Alibaba. По информации компании, точность новой программы приближена или даже превосходит точность человека.

Тем не менее, по словам профессора лингвистики Народного университета Китая Чжан Лу, система может найти только языковые ошибки и не способна оценить сочинение с точки зрения словарного запаса, построения предложения и стилистики.-0-