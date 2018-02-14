В кулуарах Олимпиады прошли соревнования по слалому среди гуманоидных роботов

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кулуарах Олимпиады в Республике Корея состоялись соревнования по слалому среди гуманоидных роботов, сообщает The Korea Herald.

Восемь гуманоидных роботов, созданных местными университетами и технологическими компаниями, собрались на горнолыжном курорте в Хвенсоне, чтобы посоперничать за золото в слаломе.

Двуногие роботы, одетые в профессиональные лыжные костюмы и зимние шапки, скользили на лыжах по склонам без вмешательства человека. Роботам предстояло проехать по спуску длиной 80 м. При этом они должны были обогнуть пять флажков. Результаты складывались из количества корректно пройденных флажков и времени спуска.

Золото слалома досталось роботу Taekwon V, который имеет рост 75 см и весит 12 кг. Он успешно обогнул все пять флажков и преодолел дистанцию за 18 секунд.

Серебро завоевал робот Skiro, рост которого составляет 80 см, а вес 15 кг. Он также обогнул все пять флажков и справился за 22,25 секунды.

Бронзой награжден робот RoK-2, рост которого 140 см, вес 30 кг. Он смог обогнуть два флажка с общим временем 15,46 секунды.

Турнир среди роботов был организован Министерством торговли Республики Корея в партнерстве с Корейским институтом развития робототехники. Его цель - продемонстрировать технические достижения страны.

Стоит отметить, что роботы нашли широкое применение во время нынешней Олимпиады. Они встречают гостей соревнований в аэропорту и поддерживают участников на стадионах. Также у роботов можно получить справочную информацию на английском, китайском, корейском и японском языках.

В главном пресс-центре можно увидеть роботов, которые чистят ковры, доставляют воду, и даже роботизированных рыб. Незаменимыми являются роботы, которые каждый день разрабатывают расписание игр для журналистов, освещающих Олимпиаду.-0-