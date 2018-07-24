В Лондоне тестируют 3D-сканеры, которые упростят правила провоза жидкостей в аэропортах

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лондонском аэропорту тестируют 3D-сканеры, благодаря которым пассажирам не придется доставать жидкости из ручной клади, сообщает BBC.

В рамках эксперимента в аэропорту Хитроу установили 3D-сканеры, которые работают по принципу компьютерного томографа. Их лучи распознают точное изображение содержимого багажа, а также могут обнаружить взрывчатые вещества.

Технология будет тестироваться в течение 6-12 месяцев. Но сотрудники службы безопасности в любой момент могут потребовать соблюдения действующих правил. Если эксперимент пройдет успешно, тогда в будущем пассажирам не придется доставать личные вещи для досмотра, говорится в заявлении Министерства транспорта Великобритании.

Согласно действующим правилам, емкости не должны превышать объем в 100 мл, при этом должны быть упакованы в прозрачный запечатанный пакет объемом не более 1 л. Эксперты читают, что 3D-сканеры смогут упростить правила провоза жидкостей.

Аналогичные сканеры также тестируются в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди, в аэропортах Женевы и Амстердама.-0-