В метро Пекина появятся беспилотные поезда

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пекине планируют построить ветку метро, по которой будут двигаться беспилотные поезда, сообщает Синьхуа.

12-я ветка метрополитена с 21-й станцией свяжет восточную и западную части Пекина. Предполагаемая протяженность линии составляет 29,4 км.

Китайская корпорация CRSC разработает для данной ветки специальную сигнальную систему, позволяющую осуществлять автоматическое управление поездом. Данная технология также позволит контролировать электромеханические устройства, систему электропитания, а также пожарную сигнализацию.

Планируется, что 12-я ветка пекинского метро откроется в 2021 году.

В настоящее время в столице Китая действуют 22 линии метро, общая протяженность которых составляет примерно 610 км. Тем не менее, частые заторы на дорогах затрудняют передвижение наземного транспорта по Пекину.-0-