В NASA считают, что безопасно использовать МКС можно будет как минимум до 2029 года

По оценкам американских специалистов Международная космическая станция будет функционировать в штатном режиме до начала 2029 года. С этим заявлением согласен также и заместитель руководителя управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Он также отметил, что станция с большой вероятностью сможет успешно функционировать и после 2025 года, однако правительство штатов планирует продолжения финансирования станции не дольше 2025 года. Информацию по данному вопросу можно найти в опубликованном проекте бюджета на 2019 год, предоставленного Белым домом, в котором говорится о планировании прекращения финансирования МКС через 7 лет. Исполнительная власть США рассчитывает передать заботы о станции частным исследователям космоса.

Данный вопрос широко обсуждался в прессе Америки, из чего было заключено, что против данной идеи высказываются и представители NASA, и частные компании, и американские законодатели, обещающие не допустить подобного развития событий. Однако в администрации президента новостей о поправках в проекте финансирования Международной космической станции пока нет.