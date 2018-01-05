В Нидерландах майнят криптовалюту при помощи человеческого тепла

Ученые из голландского Института старения человека решили, что человеческое тело может стать источником криптовалюты, ведь в состоянии покоя оно производит около 100 Вт тепла.
Для сбора тепла ученые разработали специальный корпус-костюм, аккумулирующий выделяемое тепло в электроэнергию. Для этого используются термоэлектрические генераторы, учитывающие разницу температур между окружающей средой и выделяемым человеческим телом теплом.
Получаемая электроэнергия поступает на компьютер, занимающийся майнингом. За время функционирования проекта, ученым удалось добыть свыше 16,5 тысяч единиц различных криптовалют, среди которых: верткоин, дэш, етереум, старткоин, лиск и лайткоин.
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