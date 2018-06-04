В Парк высоких технологий пришло рекордное количество резидентов

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 56 новых резидентов, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

"Менее чем за полгода - более 100 новых компаний. Это исторический рекорд. За более чем 10-летнюю историю такой существенный прирост резидентов происходит впервые, - подчеркнули в парке. - При этом, что принципиально важно, условия для входа в Парк высоких технологий существенно упростились - никакой волокиты и бюрократии, все максимально прозрачно и быстро".

"Сама процедура регистрации компаний максимально упрощена. Это очень простой вход, понятные рекомендации, четкая инструкция подготовки компаний к вступлению. Процедура вступления в парк - это четко и быстро. Если ты подготовил документы нужным образом, то у тебя не будет никаких вопросов", - отмечает директор компании "Хелмес Бел" Макс Мирончик.

"Сейчас мы видим, что парк открыл свои двери для новых компаний. Теперь приходится затрачивать намного меньше усилий именно на составление каких-то формальных бумаг вместо того, чтобы сконцентрироваться на своем бизнесе и заработке денег. Мы подготовили все документы для вступления в парк самостоятельно, не прибегая к помощи юридических компаний", - добавил директор компании "Розум Роботикс" Виктор Хаменок, где проектируют, программируют и производят многофункциональных роботов.

"Мы рады вступлению в парк. Когда в декрете №8 появился пункт о киберспорте, то мы сразу начали готовиться к вступлению. ПВТ для Беларуси уникальное явление. Парк позволяет белорусам быть первыми", - констатировал директор "Сайбер Джинезис" Ким Самусенко.

Реализуются посылы декрета по поддержке продуктовой модели. Так, четверть новых резидентов создают свои собственные продукты для разных сфер экономики. В их числе - разработчик детской анимации "Диджитал Лайт Студио". Это первая анимационная студия в Беларуси, которая вышла на мировой рынок и сотрудничает с признанными мировыми лидерами индустрии - компаниями Disney, Discovery, Sky, Panda.

Значительную активность проявляют отечественные инвесторы - большинство компаний из пула (34) учреждено гражданами Республики Беларусь. Другая часть компаний характеризуется широкой географией инвестиций: Австралия, США, Россия, Канада, Литва, Чехия. Интересно, что Эстония также нацелилась на белорусский ПВТ.

"Более 100 компаний за 5 месяцев, более 100 новых резидентов - это очень хорошие новости и большой успех. Такого в истории Парка высоких технологий еще не было. Конечно, это прямое свидетельство большого доверия со стороны IT-сообщества, не только белорусского, но и зарубежного, к декрету "О развитии цифровой экономики", который был не так давно подписан главой государства, и к тому курсу на построение IT-страны, который был провозглашен нашим Президентом", - подчеркнул директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

В числе новых резидентов есть и стартапы. Компания "Изовак ДР" разрабатывает ряд высокотехнологичных устройств, например, очки дополненной реальности на базе имеющейся солидной оптоэлектронной базы группы компаний "Изовак". В парк также устремились компании из регионов - отечественные разработчики из Витебска, Могилева, Гродно, Бреста.

Декрет №8 позволил открыть новые горизонты и действующим резидентам парка. 8 компаний-резидентов расширили свои виды деятельности, предусмотрев в своих бизнес-моделях возможность оказания рекламных маркетинговых услуг, осуществления аутсорсинга бизнес-процессов. Это резиденты "Адмитад", "Бануба Девелопмент", "БД Технологии", "Изибрэйн", "И-Экс-Пи-Кэпитал", "Кино-мо Текнолоджис", "Плейджендари Девелопмент", "СтаркГеймз".

В Парке высоких технологий уже 293 резидента.-0-