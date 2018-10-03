В работе Instagram произошел масштабный сбой

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Одна из самых популярных в мире социальных сетей утром третьего октября перестала работать. Пользователи сервиса с восточного побережья США и стран Европы жаловались на проблемы с Instagram.

Сообщается, что сбой коснулся и мобильной, и полной версии сервиса. Так, пользователей перенаправляли в социальную сеть Facebook, а при попытке зайти в Instagram с помощью компьютера, пользователи получали на своих экранах ошибку "5xx Server Error".

Компания Facebook, которая владеет сервисом Instagram, сообщила, что уже решила проблему. О причинах неполадок не сообщается.

Предыдущий значительный сбой в работе Instagram произошел 5 июня 2018 года. Тогда проблемы в работе сети наблюдались у жителей США и Европы, а также Японии.

Instagram - это приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети. На 2018 год число зарегистрированных пользователей составляет 1,1 млрд человек.-0-