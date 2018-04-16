В работе мессенджера Viber произошел сбой

В некоторых странах произошел сбой в работе мессенджера Viber. Проблемы возникли вечером в понедельник.
Большая часть пользователей жалуется на отсутствие соединения, некоторые не могут отправлять сообщения, а у кого-то в мессенджере не отображается статус.
Жалобы поступают от пользователей из Беларуси, Украины, России и Польши. Инженеры компании уже работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису.
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