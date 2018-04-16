В России ограничили доступ к Telegram

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России ограничили доступ к популярному ресурсу передачи сообщений Telegram. Соответствующее решение Таганского суда Москвы получил Роскомнадзор, сообщают информагентства.

Ранее (13 апреля) Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключей для дешифровки сообщений пользователей. В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.-0-