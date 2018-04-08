В России приостановили производство Chevrolet Niva

Совместное предприятие "General Motors" и "АвтоВАЗ" - "GM-АвтоВАЗ" прекратило выпуск автомобилей Chevrolet Niva. Причина такого решения – вовсе не в отсутствии покупательского спроса, а в нехватке комплектующих. На сегодняшний день предприятие не имеет необходимых деталей для комплектации авто. Кто из поставщиков не выполняет договорные обязательства и срывает поставки, компания не сообщает.
Это уже не первая остановка выпуска модели автомобиля по причине недобросовестности поставщиков комплектующих.
В первом квартале было продано 6 646 автомобилей этой модели.
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